En samimi tövbelerden biri olarak görülen Nasuh Tövbesi arama motorlarında sık sık araştırılmaktadır. İşlediği günahı bir daha işlememek üzere dilen Nasuh Tövbesi duasıyla birlikte yapılmaktadır. Peki, Nasuh tövbesi duası nedir? Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?

İşlediği günahlardan pişmanlık duyanlar, bir daha aynı günahı işlememek için Nasuh Tövbesi etmektedirler. İçten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbe olarak görülen Nasuh Tövbesi, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetleri arasında arasına yer almaktadır.

NASUH NE DEMEK?

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Nasuh Tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur’anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur’an’da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17) Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen kişilerin gösterdiği samimiyettir.

Nasuh terimi Tahrîm Suresi'nde de geçmektedir. Tahrîm Suresi'nin tefsirinde nasuh için şu ifadeler yer almaktadır. Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117).

Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).

Nasuh ve tövbe kelimeleri bir araya getirildiğinde; nasuh tövbesi, hulus-i kalp, hüsn-i niyet, yürekten ve ciddi bir tövbede bulunmak anlamına gelir.

NASUH TÖVBESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

NASUH TÖVBESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

“Allah’ım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın .Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”