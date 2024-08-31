NATO 30 Ağustos paylaşımını değiştirdi. Çok konuşulacak detay

İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımda kullandığı fotoğrafı değiştirdi. Paylaşımında "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz" denildi. Aşağıdaki fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafta Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askeri vardı. Ancak fotoğraf bir anda değişti.

Karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri KomutanlığıLANDCOM'un sosyal medya hesabında kullanılan fotoğraf gelen tepkiler üzerine değiştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılan paylaşımda "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz" denildi. Ve fotoğraf değişti. Yerine bu fotoğraf konuldu

Ardından LANDCOM'un X hesabından aynı kutlama mesajı başka bir fotoğrafla yeniden paylaşıldı. Geçen yıl ise NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında bulunmuş ancak Yunanistan'ın girişimleriyle kaldırılmıştı.