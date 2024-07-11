NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay...

Kaynak: CNN Türk
NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay...

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Washington'da, zirve öncesinde liderlerin katılımıyla bir aile fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekimi sırasında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları gözlerden kaçmadı.

NATO Liderler Zirvesi'nin açılış oturumu, dünya devletlerinin ve hükümetlerin başkanlarının katılımıyla Washington'da başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesinde düzenlenen resmi törende liderleri ağırladı.

CNNTÜRK'ten Mariye Ekinci'nin haberine göre; Törenin ardından gerçekleştirilen geleneksel aile fotoğrafında, diğer liderler arasında sıra dışı kıyafetiyle Arnavutluk Başbakanı Edi Rama öne çıktı.

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BEYAZ AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU

NATO zirvesindeki resmi karşılama töreninin akabinde, ittifak üyesi ülkelerin liderleri, geleneksel aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ve Birleşik Krallık'ın Başbakanı Keir Starmer ile yan yana poz verdi. Ancak objektiflere yansıyan en ilgi çekici detay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın giyim tercihi oldu. Rama, resmi kıyafetinin altına spor ayakkabılar giyerek, diğer liderlerden ayrıldı ve bu seçimiyle dikkatleri üzerine topladı.

RAMA, TARZIYLA SIK SIK KONUŞULUYOR

Edi Rama, Arnavutluk'un kültürel ve politik sahnesinde kendine has bir iz bıraktı. 1998 yılında Kültür Bakanı olarak atandığında, sanatçı kimliği ve özgün giyim tarzıyla hemen dikkatleri üzerine çekti. Genç neslin beğenisini kazanan Rama, renkli çorapları ve sporcu geçmişiyle tanındı.

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On bir yıl boyunca Tiran Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Rama, şehrin çehresini değiştiren projelere imza attı. Şehrin binalarını canlı pastel renklere boyayarak, Tiran'ı dünya çapında tanınan bir merkez haline getiren Rama'nın politik ve estetik vizyonu, onun liderlik tarzının ayrılmaz bir parçası oldu.

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EDİ RAMA KİMDİR?

Edi Rama, Arnavutluk Başbakanı ve tanınan bir ressam olarak görevlerini sürdürmektedir. 2013 yılından itibaren ülkesini yöneten Rama, siyasete sosyalist aktivizmle adım atmış ve Tiran belediye başkanlığı görevinde de bulundu.

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