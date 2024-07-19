NATO anlaşmayı duyurdu: Türkiye’de o silahlardan faydalanacak

Raytheon ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 9 Temmuz 2024'te Almanya, İtalya ve Hollanda için FIM-92K Stinger Block I hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, NATO Destek ve Tedarik Ajansı'nın 2023 yılında ABD'den aynı savunma sistemlerini temin etme talebi üzerine gerçekleşti. Talep, 22 Aralık 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak Kongre'ye sunuldu.

MÜHİMMATLAR 780 MİLYON DOLAR

NATO Destek ve Tedarik Ajansı, 940 adet FIM-92K Stinger Block I hava savunma füzesi ve ilave ekipmanların satışını duyurdu. Bu anlaşmanın maliyetinin yaklaşık 780 milyon dolar olması bekleniyor. Anlaşmanın, üye ülkelerin hava savunma kapasitelerini güçlendirmesi ve böylece NATO'nun bölgesel güvenliğine katkıda bulunması hedefleniyor. STINGER Destek Ortaklığı aracılığıyla gerçekleştirilen bu satış, müttefiklerin savunma sistemlerinin entegrasyonunu ve operasyonel uyumluluğunu artırmayı amaçlıyor. Ajans Genel Müdürü Stacy A. Cummings, çok uluslu iş birliklerinin maliyet ve lojistik verimliliğini vurgulayarak, NATO'nun bu tür stratejik anlaşmalarla güç birliği yapısını pekiştirdiğini belirtti.

NATO’NUN E-7A AWACS TEDARİKİ HIZLANDIRILDI

NATO'nun hava erken uyarı ve kontrol kapasitesini güçlendirmek amacıyla, E-3A Sentry uçaklarının yerine geçecek olan E-7A Wedgetail uçaklarının alım süreci ivme kazandı. NATO ve ABD Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği müzakereler neticesinde, E-7A Wedgetail filosuna teknik destek sağlanmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Yabancı Askeri Satış programı altında yürütülecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin, uçakların tedarik ve bakım süreçlerinde destek olmasını içerecek. E-7A Wedgetail uçakları, NATO üyesi sekiz ülkenin ortak finansmanıyla satın alınarak, görev ve yaşam döngüsü yönetimi için İttifak'a entegre edilecek.

NATO'nun üst düzey gözetleme ve kontrol kabiliyetlerine yatırım yapma konusundaki kararlılığı, Genel Sekreter Jens Stoltenberg tarafından memnuniyetle karşılandı. Stoltenberg, müttefik ülkelerin kaynaklarını birleştirerek, tek başlarına satın almanın maliyetli olacağı büyük savunma varlıklarını ortaklaşa edinmelerinin ve işletmelerinin önemini vurguladı. E-7A Wedgetail uçağı, gelişmiş radar sistemiyle uzun menzillerde düşman hareketlerini saptayarak, dost kuvvetlere rehberlik edebilme kapasitesine sahip. Türk Hava Kuvvetleri'nin de içinde bulunduğu mevcut kullanıcılar, bu teknolojiyi stratejik avantaj olarak değerlendiriyor. ABD ve İngiltere'nin de gelecek planlarında E-7A modelini tercih ettiği ve yakın gelecekte üretimine başlanacağı belirtildi.

NATO ÜYELERİ İÇİN PAVEWAY GÜDÜMLÜ HAVA – YER MÜHİMMATI TEDARİKİ

NATO'nun Destek ve Tedarik Ajansı, 12 Temmuz 2024'te Raytheon ile Paveway lazer güdüm kitleri için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmanın, NATO'nun hava operasyonlarının doğruluğunu ve etkinliğini artıracağı belirtildi. Anlaşma, 28 üye ülkeyi temsil eden Mühimmat Destek Ortaklığı aracılığıyla gerçekleştirildi ve bu ortaklık, üye ülkelerin mühimmat tedarik ve yönetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. NATO Destek ve Tedarik Ajansı Genel Müdürü Stacy A. Cummings, bu çok yıllık anlaşmanın İttifak'ın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve üye ülkelerin hava görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağını ifade etti.