NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti

Görevin Türkiye'nin NATO'ya olan katkılarının görünür hale gelmesi açısından da önemli bir adım olacağına işaret eden Avcı, "Bu görev periyodu boyunca icra ve iştirak edeceğimiz tatbikatlar var. Bu tatbikatlarla da karşılıklı çalışabilmek olarak ifade ettiğimiz diğer yabancı ülkelerde, diğer müttefik ülkelerle bir araya geldiğimizde beraber nasıl çalışıyoruz?, Nasıl denizdeki görevleri yerine getirebiliriz?, bunlarla ilgili eğitimlerimizi tatbikatlarımızı yapacağız ve usullerimizi deneyeceğiz, eğitimlerimizi pekiştireceğiz." diye konuştu.