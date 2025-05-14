NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı... Bakan Fidan kimlerle görüşecek?

Kaynak: ANKA
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı... Bakan Fidan kimlerle görüşecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile görüşecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Antalya'da düzenleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Budrys ile ayrı ayrı görüşecek.

Fidan ayrıca NATO Dışişleri Bakanları onuruna bir akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

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