NATO Dışişleri Bakanları Türkiye’de toplanıyor! Masada neler var?

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlara ek görüş alışverişi imkânı sunuyor. Bu bağlamda, 24-25 Haziran’da Lahey’de gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları, Antalya’daki toplantıda dışişleri bakanları tarafından masaya yatırılacak.

Toplantı kapsamında, müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkilileri, yarın akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek.

LAHEY ÖNCESİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

15 Mayıs sabahı yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konular ele alınacak ve Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Avrupa güvenliğinin geleceği ve transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının yeniden değerlendirilmesi, toplantının temel gündem maddeleri arasında yer alacak.

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DAHA FAZLA SAVUNMA YATIRIMI

Bakan Fidan, toplantıda, 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin temel taşı olan NATO’nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı hale getirilmesinin ve bu temel rolünün zayıflatılmamasının önemini vurgulayacak. İttifak dayanışması ve birliğinin güçlendirilmesinin bu çabaların merkezinde olduğunu ifade edecek. Fidan, Türkiye’nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk almaya kararlı olduğunu belirtecek. Avrupa güvenliğinin geleceği açısından, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, Türkiye gibi, Avrupa Birliği’nin savunma alanındaki girişimlerine uygun şekilde katılımının şart olduğunu vurgulayacak.

Ayrıca, savunma harcamaları halihazırda NATO’nun “gayri safi yurt içi hasılanın yüzde ikisi” kriterini aşan Türkiye’nin, savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini geliştirmeye kararlı olduğunu ifade edecek. Müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve ticaretinin önündeki engellerin tamamen kaldırılmasının, kritik yeteneklerin geliştirilmesi için hayati önem taşıdığını dile getirecek.

İSTİKRAR VURGUSU

Bakan Fidan, “360 derece güvenlik” yaklaşımıyla, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, İttifak’a komşu bölgeler ve Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayacak. Terörizmle mücadelede gerçek bir dayanışma sergilenmesinin önemine dikkat çekecek. Fidan’ın, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.