NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten müttefiklere siber güvenliğe yatırım çağrısı

Stoltenberg, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin katkılarıyla düzenlenen "NATO Siber Savunma Taahhüdü Konferansı 2022" etkinliğinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Avrupa-Atlantik güvenliği, bu yıl Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) demokratik ve egemen Ukrayna’ya karşı savaşıyla sarsıldı. Ukrayna, halkının kararlılığı ve NATO müttefiklerinin desteğiyle Rusya'nın işgalini püskürttü. Biz gerektiği müddetçe Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının siber alemde de gerçekleştiğine işaret eden Stoltenberg, bu siber saldırılar nedeniyle Ukrayna devlet dairelerinin, askerinin, acil servislerinin, istihbarat servislerinin iletişiminin kesildiğini ve Avrupa genelinde on binlerce insanın internet erişiminin kesintiye uğradığını vurguladı.

Stoltenberg, Rusya'nın demir yolu sistemine yaptığı siber saldırılarıyla sadece askeri sevkiyatı değil Ukrayna vatandaşların tahliyesini de kesmeyi denediğini belirterek, "Denediler ama başaramadılar. Başarısız oldular çünkü Ukrayna zorlu bir düşman onlar için ve tabii NATO'nun güçlü desteği nedeniyle. Yıllardır, Ukrayna'nın siber savunmasını güçlendirmek için eğitim, bilgi, istihbarat paylaşımı yaparak çalışıyoruz." diye konuştu.

Siber alanın tartışmalı bir alan ve müşterek savunmalarının anahtarı olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Siber eylemler, müşterek savunma maddemiz olan 5. maddeyi tetikleyebilir. Ortak savunmamızın temeli; yani bir müttefike yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılması. Siber, artık kara, deniz, hava ve uzayda eşit bir operasyon alanıdır. NATO Siber Savunma Taahhüdü ile müttefikler siber yatırımlarını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya'da büyük siber güvenliği tatbikatı yapılacak

NATO olarak bu ay sonunda Estonya'da "Siber Koalisyon" tatbikatı yapacaklarını ve bunun dünyanın bu alandaki en büyük tatbikatı olacağını belirten Stoltenberg, 40'tan fazla müttefik ve ortak ülkenin siber saldırılara karşı savunma pratiği yapacağı bilgisini verdi.

Kuzey Atlantik Konseyinin eylülde Arnavutluk'un ulusal bilgi altyapısına yönelik son siber saldırıyı şiddetle kınadığını hatırlatan Stoltenberg, "NATO personeli, Tiran'a giderek destek verdi. Arnavutluk ve diğer müttefikler, bu saldırıyı İran'a atfetti. Bu, NATO müttefiklerinin bir araya gelip tek sesle yanıt vermesine bir örnektir." dedi.

Stoltenberg, siber alemde savunma hususunda Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Gürcistan gibi ortak ülkeler ile Hint-Pasifik'teki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra Ukrayna'nın siber savunmasında kilit rol oynayan özel şirketlerle de yakından çalıştıklarını söyledi.

"Siber alem, herkese açık bir 'Vahşi Batı' olmamalıdır"

NATO Genel Sekreteri, "Siber alem, herkese açık bir 'Vahşi Batı' olmamalıdır. Tüm müttefikler, temel hakların ve uluslararası hukukun çevrim dışı ortamda olduğu kadar çevrim içinde de geçerliği olduğu konusunda mutabık. Ve tabii demokratik değerlerimiz ile insan haklarımızı yansıtan sorumlu kullanım ilkelerine ihtiyacımız konusunda da… Ancak rakiplerimiz değerlerimizi paylaşmıyor ve yeni teknolojileri, insan haklarını ya da uluslararası hukuku aldırmadan kullanıyor." diye konuştu.

Savunma kalkanının bugün siber alana da genişlediğini ve bu alandan gelen tehdidin büyüdüğünü vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Siber savunma taahhüdümüz çok önemlidir. Bu nedenle müttefiklere, siber savunma alanında daha fazla yatırım yapma, daha fazla uzmanlaşma ve gelişmiş işbirliği taahhüdünde olmaları çağrısı yapıyorum. Bu müşterek savunmamızın hayati bir kısmıdır."

Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bugün Roma'daki temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmesi bekleniyor.