NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Rutte, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" ifadelerini kullandı.

"UYGUN GÜCE VE CUMHURBAŞKANINA SAHİP"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuştu.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili konuştan Rutte, "Bu görüşmeleri iyi bir noktaya getirmek için gerekli olacak uygun güce, insanlara, Dışişleri Bakanına ve Cumhurbaşkanına sahip" dedi.

Görüşmeyle ilgili değerlendirme yapan Rutte, "Açıkçası görüşmelerin akıbeti Rus heyetine bağlı. Bu yüzden önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Ama ihtiyatlı bir şekilde iyimserim" açıklamasını yaptı.