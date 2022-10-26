NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son olarak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenliklerinden endişeye düşen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme talebined bulunmuş, ancak Türkiye'den veto yemişti. Türkiye, söz konusu ülkelerin taleplerini teröre verdikleri destek ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar nedeniyle reddetmişti.

Uzun süren müzakereler sonucunda Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmış ve İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.