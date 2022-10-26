26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye gideceğim" dedi...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:19
Takip Et

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye geliyor
+
Aa
-

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son olarak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenliklerinden endişeye düşen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme talebined bulunmuş, ancak Türkiye'den veto yemişti. Türkiye, söz konusu ülkelerin taleplerini teröre verdikleri destek ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar nedeniyle reddetmişti.

Uzun süren müzakereler sonucunda Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmış ve İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.