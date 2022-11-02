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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın İstanbul'a geliyor. Stoltenberg, 3 günlük ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek. Görüşmelerde ana gündem maddelerinden biri de İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylıkları ile Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri olacak.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:11
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik başlıkları görüşmek üzere 3 ile 5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da olacak.

Stoltenberg ilk olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki ismin, ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri, cuma günü de önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Birçok konu masaya yatırılacak

Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, ittifakla ilişkilerdeki son durum, terörle mücadele ve savunma sanayiinde iş birliği konuları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylık süreciyle ilgili olarak Türkiye'nin hassasiyetleri ve beklentileri bir kez daha vurgulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Kasım'da da Ankara'da İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u kabul etmesi bekleniyor.

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