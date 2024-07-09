NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi

Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Stoltenberg ve Austin bir araya geldi

NATO tarafından yapılan resmi açıklamada, Stoltenberg'in Austin'e Ukrayna'daki duruma gösterdiği liderlik için minnettarlığını ifade ettiği ve "Bu, gerçekten önemli bir etki yarattı ve hepimizin Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir destek sunmasını mümkün kıldı." dediği belirtildi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu çeşitli yerlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını dile getirdi ve Zirve'de, NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı desteğin daha da artırılmasına yönelik kararların alınacağını vurguladı.

Zirve'de ele alınacak olan caydırıcılık ve savunma konularına da değinen Stoltenberg, "Müttefikler, her türlü saldırganlığı caydırmak için gereken güç, hazırlık ve yeteneklere sahip olduklarını gösterecekler ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecekler." şeklinde konuştu.

Görüşme sırasında Austin, Stoltenberg'e ABD Savunma Bakanlığı'nın bir yabancı vatandaşa verebileceği en prestijli ödül olan Üstün Kamu Hizmeti Madalyası'nı sundu.

NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayacağı bu Zirve, 9-11 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek. Liderler Zirvesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

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