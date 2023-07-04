NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

NATO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, NATO müttefiklerinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar 1 yıl daha uzatma konusunda anlaştığı duyuruldu.

Kararın Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi.

NATO müttefiklerinin benzeri görülmemiş güvenlik sorunları karşısında transatlantik birliğini korumak için gösterdiği liderlik ve bağlılık için Stoltenberg'e teşekkür ettiği aktarıldı. Stoltenberg ise karara ilişkin açıklamasında, "NATO müttefiklerinin Genel Sekreter olarak görev süremi uzatma kararı beni onurlandırdı.

Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağladı. Daha tehlikeli bir dünyada, büyük ittifakımız her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg’in görev süresi 30 Eylül’de sona eriyordu. Stoltenberg’ten boşalacak genel sekreterlik koltuğu için İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in adı geçiyordu.

Stoltenberg’in halefinin Vilnius zirvesinde belirlenmesi beklenirken, yeni bir aday üzerinde anlaşma sağlanamadığı belirtiliyordu.

ESKİ NORVEÇ BAŞBAKANI

Öte yandan 2014'ten beri NATO'nun genel sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg’in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı. 64 yaşındaki Stoltenberg, Norveç’te 1996'dan 2000'e kadar Maliye Bakanı, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

Norveç hükümeti 4 Şubat 2022’de Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası başkanlığına getirileceğini açıklamıştı, ancak Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna işgalini başlatmasıyla NATO’daki görev süresi uzatılmıştı.