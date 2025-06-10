NATO Genel Sekreteri'nden korkutan açıklama: "Rusya beş yıl içinde saldırabilir"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’ta yaptığı konuşmada, Rusya’nın 2030 yılına kadar NATO’ya karşı bir saldırı başlatabileceği uyarısında bulundu. “Rusya beş yıl içinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır olabilir. Hepimiz artık doğu kanadındayız” diyen Rutte, müttefik ülkeleri savunma harcamalarını ciddi şekilde artırmaya çağırdı.

Eski Hollanda Başbakanı olan Rutte, “Kolektif savunmamızda büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var. Ukrayna’daki savaş sona erse bile tehdit ortadan kalkmayacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, ay sonunda Haga’da düzenlenecek önemli NATO Zirvesi öncesinde geldi. Zirve, aynı zamanda ABD eski Başkanı Donald Trump’ın NATO sahnesine dönüşünü de işaret ediyor.

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“AMERİKAN ASKERLERİ AVRUPA’DAN ÇEKİLMEYECEK”

Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin Avrupa’dan askerlerini ani bir şekilde çekeceği yönündeki iddiaları da reddetti. “Amerikan birliklerinde ani bir çekilme olmayacak” diyen Rutte, ABD’nin Asya’ya yönelmesini ise “mantıklı bir stratejik karar” olarak nitelendirdi.

ABD'nin Çin’i ana güvenlik tehdidi olarak görmesiyle birlikte, NATO içindeki dengeler de yeniden şekilleniyor. Ancak Rutte, Washington’un Asya odağının Avrupa’daki savunma yapısında bir boşluk yaratmayacağını ve geçişin aşamalı olacağını söyledi.

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HEDEF: GSYH’NİN YÜZDE 5’İ

Haga Zirvesi’nde, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarma hedefi masaya yatırılacak. Bu oranın yüzde 3,5’i askeri harcamalara, yüzde 1,5’i ise savunmayla bağlantılı diğer alanlara ayrılacak. Bu hedef, hâlihazırda geçerli olan yüzde 2’lik oranın oldukça üzerinde.

İtalya ve İspanya gibi güney kanadındaki ülkeler, daha önce mevcut hedefi bile ancak bu yıl kabul etmişti. Özellikle İspanya’nın ikna edilmesi zorluydu çünkü Madrid yönetimi Rusya’yı doğrudan bir tehdit olarak görmüyor. Ancak tüm üyelerin yeni hedefe karşı çıkmayacağı öngörülüyor.

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ASKERİ KAPASİTE ARTIŞI KAÇINILMAZ

Geçen hafta NATO savunma bakanları, bölgesel savunma planlarını uygulamak üzere yeni askeri kapasite hedeflerini onayladı. News.ro’nun haberine göre detaylar gizli tutulsa da, hava savunması, uzun menzilli füze sistemleri, büyük kara birlikleri ve lojistik destek öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Rutte, “Hava savunma ve füze sistemlerinde yüzde 400 artış gerekiyor. Binlerce zırhlı araç, milyonlarca top mermisi ve lojistik destek sistemleri gerekiyor” dedi. Ayrıca ABD yapımı en az 700 F-35 savaş uçağının satın alınması planlanıyor. Rutte, “Rusya, NATO’nun bir yılda ürettiği mühimmatı üç ayda üretiyor” diyerek tehditin büyüklüğüne dikkat çekti.

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SAVAŞ DEĞİL, HAZIRLIK ZAMANI

Rutte’nin mesajı açık: Avrupa artık savunmada yeni bir döneme giriyor. Ukrayna’daki savaş NATO için bir uyarıydı. Şimdi mesele sadece caydırıcılık değil, somut askeri kapasite inşası. Ve bu da zaman değil, para gerektiriyor.