30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması

Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 19:40
Takip Et

NATO Rusya'nın ilhak kararı ardından açıklamada bulundu

Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
+
Aa
-

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır" dedi. 

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
4
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
5
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
7
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.