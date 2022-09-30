Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır" dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.
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