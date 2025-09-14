NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın Polonya hududuna yakın alanlarında Rus insansız hava araçları (İHA) riski nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) uçuşlarında hareketlilik görülmesi sebebiyle bölgeye Polonya ordusu ve NATO'ya ait savaş uçaklarının gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, "Polonya’ya komşu olan Ukrayna'nın hudut bölgelerinde İHA saldırısı tehlikesi nedeniyle hava sahamıza askeri araçların uçuşuna başlanmıştır" denildi.

Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğini temin etmek için tüm prosedürlerin devreye alındığını, kara konuşlu hava savunma ve radar gözetleme sistemlerinin en üst hazırlık seviyesine getirildiğini duyurdu.

Polonya Hava Seyrüsefer Kurumu (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanı’nın sivil seferlere kapatıldığını açıkladı. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de aynı dakikalarda Lublin bölgesinde yaşayan halka SMS göndererek muhtemel bir hava saldırısına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. "Hava saldırısı riski. Dikkatli olun. Görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki bildirimleri bekleyin" yazılı SMS’lerin yanı sıra Swidnik ve Chelm kentlerinde de hava saldırısı tehlikesine karşı sirenler çaldı. Tehditin ortadan kalkmasının ardından Lublin Havaalanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.

