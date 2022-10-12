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NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. İki günlük toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı var.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:05
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NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılacağının gündemde olduğunu söyledi. "Öncelik, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamak." dedi. NATO müttefiklerinin ne kadar sürerse sürsün, Kiev'e yardımı devam ettireceğini kaydetti.

İlk destek açıklaması Almanya'dan geldi

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ülkesinin Kiev'e bir Iris-T hava savunma sistemi teslim ettiğini, gelecek yıl 3 sistem daha teslim edileceğini duyurdu.

2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

"Ukrayna'ya elimizden gelen desteği vereceğiz"

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Llyod Austin oturumun ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın topraklarının geri almak için kış boyunca mücadeleye devam etmesinin beklendiğini söyledi. "Biz de Ukrayna'ya elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Rusya'dan gelen nükleer açıklamaları da Amerikan savunma bakanının gündemindeydi. "Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz ancak harekete geçildiğine ilişkin bir gösterge yok." ifadelerini kullandı.

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