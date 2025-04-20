NATO sınırında gerilim: İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!

Kaynak: DHA
NATO sınırında gerilim: İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), NATO hava sahasını korumak için Rus savaş uçaklarına karşı 48 saat içinde iki kez harekete geçti.

İngiliz medyasına göre, RAF’a bağlı Typhoon jetleri, NATO hava sahasını savunmak amacıyla 48 saatten kısa sürede iki kez havalandı.

Bu hafta, Kremlin’e ait uçakların NATO sınırına yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarm durumuna geçildi. Salı günü, Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde bulunan iki Typhoon jeti, Baltık Denizi üzerinde uçan bir Rus keşif uçağını engellemek için görevlendirildi.

Aynı günlerde, Kaliningrad bölgesinden gelen başka bir Rus uçağına karşı ikinci bir müdahale gerçekleştirildi.

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