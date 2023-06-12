NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023 başladı. Rusya'ya gözdağı veriyorlar

NATO’nun tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023, Almanya'nın ev sahipliğinde bugün başladı. Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ilk uçakların yerel saatle 10.00'da Almanya'nın Schleswig-Flensburg bölgesinden havalandığı belirtildi.

Hazırlık aşaması 5 yıl süren ve 23 Haziran’da sona ermesi planlanan tatbikata, 70'i Almanya'dan olmak üzere 25 ülkeden toplam 250 uçak katılıyor. Tatbikatın ilk gününde 146 uçağın kalkış yapması planlanırken, 40-80 savaş uçağı her gün Almanya'nın 3 farklı bölgesinde uçacak.

Tatbikat süresince Alman Hava Kuvvetleri liderliğinde 10 bin asker eğitim alacak. Tatbikatın lojistik merkezi ise Wunstorf kenti olacak.

Tatbikat öncelikle Almanya'nın kuzeyindeki 3 hava sahasında gerçekleştirilecek. Rendsburg-Eckernförde bölgesindeki Hohn ile Schleswig-Flensburg bölgesindeki Jagel hava alanları da tatbikatta önemli rol oynayacak.

Savaş uçaklarının çoğu bu noktalardan kuzey Almanya üzerindeki ortak manevralar için havalanacak.

TÜRK F-16’LARI ALMANYA’DA

Air Defender 2023 tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı 151’inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı katılıyor. Tatbikatta ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının farklı birimlerinden 56 personel yer alıyor.

SİVİL HAVACILIK OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Schleswig-Holstein'ın eyaletinin büyük bir bölümünde tatbikat için eğitim hava sahası oluşturuldu. Bu bölge yerel saatle 16.00 ile 20.00 arasında belirli irtifalar için sivil hava trafiğine kapatıldı. Ülkenin doğusunda ise alçak uçuş manevraları tatbik edilecek. Burada Cuma gününe kadar 10.00-14.00 arası sivil hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.

Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu DFS, tatbikatın sivil havacılık üzerinde büyük etkilerinin olacağını açıkladı. Tatbikat koridorunun tam ortasında kalması nedeniyle özellikle Schleswig-Holstein'daki Sylt ve Kiel havaalanlarının yasaklardan etkileneceği, Hamburg hava sahasında da sivil uçuş programlarında gecikmeler olabileceği kaydedildi.

TATBİKATA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Almanya'daki NATO tatbikatına karşı çıkanlar çeşitli eleştirilerde bulundu. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Ali Al-Dailami, bunun bir güç gösterisi olduğunu ve yanlış sinyaller verdiğini söyledi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Wunstorf Askeri Havaalanı önünde Cumartesi günü toplanan yaklaşık 300 kişi de "Savaş yerine barışı uygulayın” şeklinde sloganlar atarak, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa diplomatik bir çözüm bulunmasını talep etti.

Alman Silahlı Kuvvetleri ise bunun bir savunma tatbikatı olduğunun altını çizdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tatbikatın amacı kendimizi savunabileceğimizi göstermek. NATO ülkelerine ve halklarına çok hızlı tepki verebildiğimize dair bir işaret vermektir” ifadelerini kullandı.