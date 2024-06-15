NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu

NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da 3-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e iştirak eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 3 adet F-16 savaş uçağı ve 49 personelin, tatbikatı başarı ile sonlandırdığını duyurdu.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 1

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya'da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarıyla tamamladı.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 2

Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi. Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti."

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 3

NATO TİGER MEET TATBİKATI NEDİR?

NATO Tiger Meet, NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetlerinin katıldığı bir askeri tatbikattır. Bu tatbikat, genellikle "Tiger" takma adını taşıyan filoların katılımıyla gerçekleşir ve bu birimlerin kaplan figürü veya desenleri taşıyan uçaklarıyla tanınır.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 4

Tatbikatın amacı, müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında koordinasyon, işbirliği ve deneyim paylaşımını teşvik etmek ve operasyonel yeteneklerini geliştirmektir.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 5

Sabit ve döner kanatlı platformlarla ortak eğitimler yoluyla, farklı senaryolar altında gerçekleştirilen görevlerle, katılımcı ülkelerin hava kuvvetleri arasındaki uyumu ve etkinliği artırmayı hedefliyor.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 6

NATO TİGER MEET TATBİKATI'NA HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

NATO Tiger Meet Tatbikatı, çok uluslu bir ortamda gerçekleşen ve müttefikliği güçlendirmeyi amaçlayan bir askeri tatbikattır.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 7

Bu tatbikata katılan ülkeler arasında Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İsviçre, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın hava kuvvetleri bulunuyor.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 8

BU TATBİKATTA HANGİ UÇAKLAR KULLANILIYOR?

NATO Tiger Meet Tatbikatı'nda, katılımcı ülkelerin hava kuvvetleri tarafından çeşitli savaş uçakları kullanılıyor. Örneğin, Türk Hava Kuvvetleri bu tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağı ile katılmış ve toplam 22 sorti gerçekleştirdi.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 9

Tatbikata katılan diğer ülkeler de benzer veya farklı tiplerdeki savaş uçaklarını kullanarak tatbikatın senaryolarını icra ediyorlar. Bu tatbikatlar, farklı hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak için önemli bir platform sağlıyor.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 10

NATO TİGER MEET TATBİKATI'NIN TARİHÇESİ

NATO Tiger Meet, ilk olarak 1961 yılında kurulmuş ve NATO'nun "Tiger" takma adını taşıyan filolarının katılımıyla gerçekleştirilen bir askeri tatbikattır.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 11

NATO Tiger Meet, ilk olarak 1961 yılında kurulmuş ve NATO'nun "Tiger" takma adını taşıyan filolarının katılımıyla gerçekleştirilen bir askeri tatbikattır.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 12

Bu tatbikat, katılımcı hava kuvvetlerinin işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliğini artırmak, taktiksel becerilerini geliştirmek ve farklı senaryolarda birlikte hareket etme yeteneklerini test etmek için düzenleniyor.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 13

Her yıl farklı bir üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikat, zaman içinde büyüyerek daha fazla ülkenin katılımıyla uluslararası bir etkinlik haline gelmiştir.

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NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu 14

"Tiger" filoları genellikle kaplan figürü veya desenleri taşıyan uçaklarıyla tanınır ve bu tatbikat, aynı zamanda hava kuvvetleri arasındaki dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek için de bir fırsat sunuyor.

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