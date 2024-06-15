NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. MSB duyurdu

Tatbikata katılan diğer ülkeler de benzer veya farklı tiplerdeki savaş uçaklarını kullanarak tatbikatın senaryolarını icra ediyorlar. Bu tatbikatlar, farklı hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak için önemli bir platform sağlıyor.