NATO tugayında görevli askerin cesedine ulaşıldı: Soruşturma sürüyor

Kanada Silahlı Kuvvetleri (CAF), Letonya’da görev yapan bir askerinin kaybolduktan sonra ölü bulunduğunu açıkladı. Warrant Officer George Hohl, kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonucu cuma günü hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

CAF yetkilileri, Hohl’un ölümüne ilişkin Letonya makamlarıyla birlikte yürütülen soruşturmaya destek verdiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu olayın görevdeki diğer askerlerimizin güvenliğini tehdit ettiğine dair herhangi bir işaret tespit edilemedi” denildi.

DENEYİMLİ BİR ASKERİN KAYBI

George Hohl, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nde yaklaşık 20 yıl hizmet verdi. Edmonton merkezli bir helikopter birliğinde araç teknisyeni olarak görev yapan Hohl, NATO’nun çok uluslu tugayına bağlı havacılık taburunun bir parçası olarak Operation Reassurance kapsamında Letonya’ya konuşlandırılmıştı.

CAF Genelkurmay Başkanı General Jennie Carignan, Hohl’un kaybının tüm orduyu derinden etkilediğini ifade ederek, “Ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyorum. Hohl, yıllarca süren özverili hizmetiyle hatırlanacaktır” dedi.

RUS SALDIRISINA KARŞI STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Operation Reassurance çerçevesinde Letonya’da yaklaşık 2.000 Kanada askeri bulunuyor. 2017’den bu yana devam eden bu görev, Avrupa’nın doğu kanadını güçlendirmek ve Baltık ülkelerini olası bir Rus saldırısına karşı caydırmak amacıyla yürütülüyor. Görevin “trip wire” olarak tanımlanan bu stratejik niteliği, NATO’nun savunma planlamasında önemli bir rol oynuyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, geçen ay yaptığı açıklamada, Kanada askerlerinin Letonya’daki görev süresinin 2029 yılına kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu uzatma, Doğu Avrupa’daki güvenlik önlemlerinin artırılmasını hedefliyor.