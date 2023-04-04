NATO ülkelerinin dışişleri bakanları NATO-Ukrayna Komisyonu'nda bir araya geldi

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda Ukrayna adına Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ilk kez bir NATO toplantısında ülkesini tam üye olarak temsil etti.

Haavisto, alfabetik sıraya göre oturma düzeni bulunan salonda Estonyalı ve Fransız bakanların arasında yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışındaki konuşmasında, NATO'nun Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı sonuna kadar destekleyeceğini söyledi.

Toplantıda Ukrayna'nın savaşı kazanması için neler yapılması gerektiğini ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, "NATO müttefikleri zaten çok ciddi destek sağlıyor ancak acilen daha fazlası lazım. Eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi yerine getirmeli, silah ve mühimmat üretimini artırmalıyız." diye konuştu.