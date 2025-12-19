Ankara, 2026 Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı zirve öncesi Etimesgut Askeri Havalimanı'nda büyük çaplı dönüşüm çalışmaları başladı.

Pist uzatma ve VIP düzenlemeleri için yeşil alanlarda iş makineleri devreye girerken ağaç kesimleri ve bina yıkımları hız kazandı.

AĞAÇLAR KESİLİYOR, LOJMANLAR BOŞALTILIYOR

Zirve sırasında üst düzey devlet adamları ve heyetlerin trafiğini karşılamak amacıyla Etimesgut Hava Üssü yeniden yapılandırılıyor. Pistin uzatılacağı alanda bitki örtüsü kaldırılıyor ve ağaç kesimleri devam ediyor.

Karşı cephede yer alan Cumhuriyet mirası Ankara Şeker Fabrikası lojmanları ise Devlet Konukevi inşası için tahliye edilmeye başlandı.

Umut Akdoğan

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dün yıkım ve kesim çalışmalarının sürdüğü alanda basın açıklaması yaptı.

10 MİLYARLIK KAMU HARCAMASI

Zirve hazırlıkları için yaklaşık 10 milyar liranın kamu kaynaklarından harcandığını vurgulayan Akdoğan, harcamaları sert bir dille eleştirerek "Sırf Trump Esenboğa’ya zahmet etmesin, uçağı buraya insin diye 10 milyar lira para harcanır mı? Bu kadar ağaç kesilir mi, bu kadar bina yıkılır mı, bu kadar üniversite binası taşınır mı?" dedi.

Akdoğan, bu paranın alternatif kullanım alanlarını sıralayarak "10 milyar lira ile Ankara’daki bütün ilkokul öğrencilerine beş yıl boyunca süt ve meyve verebiliriz. Üniversite öğrencilerine 10 bin lira harçlık gönderebiliriz. 1 milyon 261 bin emeklimize 8 bin lira ikramiye yatırabiliriz. Ya da 200 bin kişiye 50’şer bin lira kış destek paketi sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

'PARA VAR AMA YOKSULA ÇOK GÖRÜLÜYOR'

Akdoğan, hükümetin önceliklerini sorgulayarak "Trump gelecekmiş, NATO toplantısı yapılacakmış diye Etimesgut’a 10 milyar lira harcıyoruz. Yahu Trump zahmet etse de Esenboğa’da inse ne olur? Ama bu para ziyan ediliyor. Yoksula kış desteği vermiyorsunuz, sosyal yardım alanlara para vermiyorsunuz, emekliye parayı çok görüyorsunuz, öğrenciye burs vermiyorsunuz. Trump abimiz rahat etsin diye... Yazıklar olsun" dedi.

Akdoğan, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, çevresel tahribat ve kamu harcamalarının hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.