NATO zirvesinde büyük şok! ‘Önceliğimiz öğrenciler ve emekliler’ dedi

Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nden çıkan en çarpıcı karar savunma harcamaları konusunda oldu. Zirvenin sonuç bildirgesine göre üye ülkeler savunma harcamasını milli gelirin yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti.

Ancak gelen haberlere göre bu karara bir ülke karşı çıktı. İspanya’nın savunma harcamasını yüzde 2.1’de sabit tutarak karara çekimser kaldığı öğrenildi. İspanya yönetimi, önceliğini sosyal güvenlik ve eğitim harcamalarına verdiği için savunma harcamalarına daha fazla kaynak ayırmak istemiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez savunma bütçesinin artırılmasına karşı çıkarken mevcut bütçelerinin kendileri için yeterli ve sürdürülebilir olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İspanya’nın çekimser kalmasının ‘istisnai’ olduğunu belirterek birlik mesajı verdi.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

İspanya’nın kararına en sert tepkiyi ise ABD Başkanı Trump verdi. Trump, Madrid yönetimini adeta tehdit ederken “Ticarette kendilerini iki kat fatura ödetiriz. Bunu böyle bilsinler” dedi. Öte yandan Cumhuriyetçi çevreler de İspanya’ya ekonomik yaptırım seçeneğine sıcak bakıyor.

Öte yandan zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da savunma harcamalarının artırılmasını kabul edenler arasında yer aldı. Türkiye’nin savunma harcamasının böylece 22 milyar dolardan 70 milyar dolara çıkarılması bekleniyor.