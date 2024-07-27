NATO'da Türkiye'ye hiç verilmeyen görev. Türkiye'den sonra NATO üyesi olanlara bile verildi

2024 NATO Liderler Zirvesi geçtiğimiz günlerde Washington'da yapıldı. NATO üyesi 32 ülke liderinin katılımıyla yapılan zirvenin 2026’da Türkiye’de yapılacağı da duyuruldu.

TÜRKİYE’YE VERİLMEYEN O GÖREV

75 yıldır faaliyette olan NATO’da sekiz farklı ülkeden on iki farklı diplomat "genel sekreter" olarak görev yaptı.

NATO'ya 18 Şubat 1952'de katılan Türkiye Almanya ve İspanya'dan önce NATO'ya üye olmasına rağmen Türkiye’ye “NATO Genel Sekreterliği” görevi hiç verilmedi.

Birleşik Krallık'tan üç genel sekreter Hollanda'dan üç, Belçika'dan iki, İtalya, Almanya, İspanya, Danimarka ve Norveç'ten ise birer tane seçildi.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde zirve sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye bir Genel Sekreter Yardımcılığı verilmesi talebinde bulunulmasıyla ilgili sorulan soruya şöyle demişti:

NATO Zirvesi sonrası düzenlediğim basın toplantısında da açık bir şekilde ifade ettim. Bunun kararını ne ben veriyorum ne Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan veriyor. Bu konudaki talebimizi kendilerine ilettik. Sayın Rutte devir teslimden önce Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu ziyaret gerçekleşirse orada tekrar bu konuları kendisiyle görüşeceğiz.

Biz ülkemizden bir ismin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sadece ülkemizin o makamda temsil edilmesi için değil, bu nazik dönemlerde NATO'ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de istiyoruz.