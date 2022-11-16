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Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düşen ve 2 kişinin ölümüne yol açan füze nedeniyle toplanacak. 'Acil' nitelikli toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 04:55
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NATO’dan acil toplantı: Polonya 4. maddeyi devreye koydu

Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
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NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

"NATO'NUN 4. MADDESİNİ HAREKETE GEÇİRME SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da "hazır olma durumunun arttığını" ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.

Morawiecki, Rusya'nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.

NATO’NUN 4. MADDESİ NEDİR?

NATO üyesi ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.” ifadesine yer veriliyor.

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