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NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 19:20
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NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan

NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarına işaret etti.

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