NATO'dan flaş ‘Ukrayna’ açıklaması!

Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin ardından bu ülkeye ilk ziyaretinde Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Fransa'nın liderliğinde ve bazı müttefik ülkelerin desteğiyle "Ukrayna'ya asker gönderilmesi" önerisine Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'ya çeşitli yollarla destek olmaktadır. NATO'nun Ukrayna'ya askeri güç yerleştirme planı bulunmamaktadır. Ukrayna'ya sağlayacağımız desteği nasıl daha etkin ve kurumsal bir yapıda sunabileceğimiz ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu süre boyunca yanında olacak uzun vadeli finansal taahhütleri nasıl sağlayabileceğimiz üzerine yoğunlaşıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Stubb ise, Finlandiya'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını ifade ederek, "Müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'ya nasıl mali, askeri veya mühimmat desteği sağlayabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

"SAVAŞ YOK" MESAJI

Stoltenberg, Ukrayna'nın özellikle hava savunması olmak üzere askeri destek ihtiyacını vurgulayarak, "Son aylarda Ukrayna'ya sağlanan askeri destekte bazı eksiklikler ve gecikmeler yaşandı. Bunu tekrar yaşamamak için gerekli önlemleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırı tehdidi olmadığını belirterek, "Bir sonraki savaşın yakın olduğu düşüncesi yanlıştır. Biz, savaşın önlenmesi için buradayız. Bu görevi 75 yıldır yerine getiriyoruz ve en az 75 yıl daha devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

NATO'nun Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına kararlı olduğunu belirten Stoltenberg, bunun gerçekleşebilmesi için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.