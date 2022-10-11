NATO'dan Putin'e çok sert tepki

Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına NATO cephesinden bir tepki daha geldi.
Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşında hakkında yaptığı açıklamada, "Putin'in nükleer tehditleri sorumsuzca. Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağız" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına NATO cephesinden bir tepki daha geldi.
Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşında hakkında yaptığı açıklamada, "Putin'in nükleer tehditleri sorumsuzca. Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağız" dedi.
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