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NATO'dan Putin'e çok sert tepki

Rusya'nın Ukrayna şehirlerine olan saldırılarını artırmasına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den sert bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:34
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NATO'dan Putin'e çok sert tepki

NATO'dan Putin'e çok sert tepki
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Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına NATO cephesinden bir tepki daha geldi.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşında hakkında yaptığı açıklamada, "Putin'in nükleer tehditleri sorumsuzca. Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağız" dedi.

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