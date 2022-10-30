﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Başkan Putin, gıdayı silah olarak kullanmayı durdurmalı ve Ukrayna'daki yasa dışı savaşı sona erdirmeli." ifadesini kullandı.

Lungescu, Rusya'yı tahıl anlaşmasını askıya alma kararını gözden geçirmeye ve anlaşmayı derhal yenilemeye çağırdı.

Türkiye'nin yardımıyla yapılan bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren NATO sözcüsü, "Bu ihracatlar dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu." dedi.