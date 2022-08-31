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NATO'dan skandal hareket! Yunanistan istedi, 30 Ağustos mesajı silindi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik etmek için paylaştığı messajını Yunanistan’ın itirazı üzerine sildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 22:54
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NATO'dan skandal hareket! Yunanistan istedi, 30 Ağustos mesajı silindi

NATO'dan skandal hareket! Yunanistan istedi, 30 Ağustos mesajı silindi
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımına Yunanistan'dan tepki gelmişti. Atina yönetimi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e şikayette bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilcisi'nin 'kabul edilemez' olarak nitelendirilen söz konusu paylaşımı kınadığı belirtildi. Bakanlık, Yunanistan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) da sunacağını söylemişti.

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın paylaşımında, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

Komutanlık, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketlemişti.

İşte silinen o paylaşım:

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