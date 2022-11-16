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NATO'nun acil toplantısına 'Dünya Lideri' Erdoğan çağrılmadı. Erdoğan: Önemsiz işlere gitmemiz gerek değil

Polonya’ya füze düşmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden NATO ülkeleriyle acil toplantı düzenledi ancak Türkiye toplantıya çağrılmadı. Erdoğan, Türkiye’nin çağrılmamasına ilişkin “Önemsiz işlere gitmemiz çok da gerek değil” cevabını verdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:49
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NATO'nun acil toplantısına Dünya Lideri Erdoğan çağrılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemsiz işlere gitmemiz gerek değil

NATO'nun acil toplantısına 'Dünya Lideri' Erdoğan çağrılmadı. Erdoğan: Önemsiz işlere gitmemiz gerek değil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da yapılan G20 zirvesi kapsamında bir basın toplantısı düzenledi.

Polonya'ya düşen füze ile ilgili bir soruya Erdoğan, “Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli” şeklinde yanıt verdi.

Polonya, Salı günü iki füzenin Ukrayna sınırındaki topraklarına düşerek, iki kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı. Olayın, Rusya’nın Salı günü Ukrayna’ya düzenlediği yoğun roket saldırıları sırasında meydana gelmesi gözleri Moskova’ya çevirmiş, füzenin Rusya’dan atılmış olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

R﻿usya Savunma Bakanlığı, bu iddiaları reddetti, bunun bölgedeki gerginliği artırmak isteyen Batı ülkeleri tarafından ortaya atıldığını, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında hiçbir bölgeyi hedef almadığını savundu.

ERDOĞAN’A TÜRKİYE’NİN, POLONYA TOPLANTISINA DAVET EDİLMEMESİ SORULDU

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’da bazı G7 ve NATO ülkelerinin liderleriyle Polonya konulu acil toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a basın toplantısında Türkiye’nin neden toplantıya davet edilmediği ve bunun NATO’da bir bölünmüşlüğe işaret edip etmediği soruldu.

Erdoğan, “Bizi arama imkanı o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Bizi önemli olan işlere davet ediyorlar. Önemsiz işlere gitmemiz çok da gerek değil” yanıtını verdi.

Erdoğan, Endonezya'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü. Basın toplantısında bu görüşme de gündeme geldi.

Görüşmede ABD'den F-16 tedariki konusunun da konuşulduğunu belirten Erdoğan, “Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi" dedi.

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