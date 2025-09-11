"NATO'nun hava savunması, gerektiği gibi çalışmadı"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "NATO'nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Başkentler Turu" kapsamında başkent Berlin'i ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında dün gece Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin bir soruya cevap veren Merz, "Az önce Polonya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi yaptım ve bana dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa'da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum. Rusya'dan gelen saldırılarda yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Rusya'nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı değerlendirmesine katılıyorum" diye konuştu.

Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçları tartışacaklarını da ifade eden Merz, "NATO'nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir" dedi.

