NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatının 26. yıl dönümü Kosova'da anıldı

Osmani, yıl dönümü dolayısıyla başkent Priştine'nin merkezindeki NATO anıtına çelenk bıraktı.

Burada konuşan Osmani, "cesaret ve adaletin tarihi eylemi" olarak nitelendirdiği hava harekatının, "Sırbistan'ın soykırım rejimine son vererek Kosova'nın özgürlüğüne giden yolu açtığını" belirtti.

NATO'ya barış ve özgürlük için sonsuz minnettar olduklarını dile getiren Osmani, "NATO askerleri, özgürlüğümüzün kahramanlarıdır. En karanlık günlerimizde halkımızın yanında durdular ve bugün de yanımızda olmaya devam ediyorlar. Bu nedenle, tarihimizin daima bir parçası olarak kalacaklar." diye konuştu.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığının sosyal medya hesabından da "Asla unutma, sonsuza kadar minnettarız" notuyla yapılan paylaşımda, "24 Mart 1999, NATO müttefiklerinin birleşerek soykırımcı Sırp rejimine karşı hava saldırılarıyla müdahale ettiği gün. Bu müdahale, Kosova'daki etnik temizliğin durdurulmasında bir dönüm noktası oldu." ifadelerine yer verildi.

NATO'NUN YUGOSLAVYA'YA HAVA HAREKATININ ÜZERİNDEN 26 YIL GEÇTİ

Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan NATO hava harekatı 10 Haziran 1999'a kadar sürdü.

Hava harekatında, bugün Sırbistan, Karadağ ve Kosova topraklarında bulunan komuta kontrol ile muharebe sistemleri, askeri kışla ve birlikler, hava savunma sistemleri, enerji hatları, haberleşme hatları ve akaryakıt sistemleri ağır hasar gördü.

Sırp güçlerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini ve çok uluslu bir barış gücünün Kosova'da konuşlandırılmasının önünü açan harekat, ülkenin bağımsızlığına doğru giden süreçte dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye, İtalya'nın Ghedi Hava Üssü’nde konuşlu 10 F-16 uçağıyla harekata katıldı ve Türk F-16'lar, yaklaşık 2 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 10 Haziran 1999’da kabul ettiği 1244 sayılı karar ile BM'ye Kosova'da yönetim hakkı tanıdı ve görevi Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonuna (UNMIK) verdi. 12 Haziran'da ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu NATO’nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri ülkeye girmeye başladı.

Günümüzde KFOR bünyesinde NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

KOSOVA SAVAŞI VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​