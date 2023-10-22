Navaz Şerif Pakistan'a döndü, ülke karıştı

Editör: Erhan Songür

Daha önce ülkesinde 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif, dört yıl Londra'da kendi isteğiyle sürgünde yaşadıktan sonra seçim kampanyasını başlatmak için Cumartesi günü Lahor'a geldi.

Şerif, Cumartesi öğleden sonra birkaç saatliğine İslamabad'a indi ve ardından Minar-e-Pakistan anıtında kendisini bekleyen büyük bir destekçi kalabalığının bulunduğu Lahor'a uçtu.

Şerif'in Pakistan Müslüman Birliği-Navaz'ın kıdemli liderlerinden Talal Chaudhry, "Pakistan'ı ekonomik ve siyasi krizlerden kurtaracak kişinin kendisi olduğunu bildikleri için onbinlerce insan liderlerini karşılamak için Minar-e-Pakistan'da bulunuyor." dedi.

Şerif, Pakistan'ın çok sayıda güvenlik, ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Ocak ayında yapılacak genel seçimlerde PML-N partisini zafere ulaştırma umuduyla geri döndü.