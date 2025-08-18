Navigasyon şoku! Görenler gözlerine inanamadı

Nevşehir'de, bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerledi. O anlar görüntülendi.

Türkiye'nin nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu.

