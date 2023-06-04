Naz Aydemir Akyol 14 yıl sonra Eczacıbaşı'na döndü

Editör: Barış Atakan

32 yaşındaki pasör, 14 yıl sonra altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı'na döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Başladığımız yerdeyiz. Yeniden buradayız ve sevenler yeniden kavuşur. Voleybola turuncu-beyazlı renkler altında başlayan, kariyerinde eşsiz başarılar yakalamış Naz Aydemir Akyol, yeni bir hikaye yazmak için evine geri dönüyor. Evine bir kez daha hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

''ÇOK MUTLUYUM''

Transfere dair açıklamalar yapan Akyol, "Voleybola 9 yaşında başladığım yere tekrar dönüyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Turuncu-beyazlı renkleri giyeceğim için çok mutluyum. Umarım uzun zamandır kazanmadığımız başarılara bu sezonda hep birlikte ulaşırız." dedi.