Naz Aydemir Akyol veda mı ediyor?

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol'un bu sezon sonunda voleybol kariyerini noktalayabileceği öğrenildi.
Eczacıbaşı Dynamit'te altyapıdan yetişen ve 2004-2009 yılları arasında ile geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol kariyerinde Fenerbahçe, VakıfBank ve Türk Hava Yolları’nda forma giydi.
NAZ AYDEMİR AKYOL BİREYSEL BAŞARILAR
2008 – U18 Dünya Şampiyonası – En İyi Oyuncu
2009 – 2010 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2010 – 2011 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2011 – 2012 CEV Şampiyonlar Ligi – En İyi Pasör
2012 – 2013 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2013 CEV Şampiyonlar Ligi – En İyi Pasör
2013 – 2014 Türkiye Süper Kupa – En İyi Pasör
2013 – 2014 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2014 – 2015 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2015 – Montrö Volley Masters – En İyi Pasör
2015 – 2016 Türkiye Ligi – En İyi Pasör
2016 – 2017 CEV Şampiyonlar Ligi – En İyi Pasör
2017 – 2018 Türkiye Süper Kupası – En İyi Oyuncu
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2007 – U18 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2009 – Akdeniz Oyunları İkinciliği
2009 – 2011 Avrupa Altın Ligi İkinciliği
2012 – Dünya Grand Prix Üçüncülüğü
2013 – Akdeniz Oyunları İkinciliği
2019 – Gloria Kupası İkinciliği
2015 – Montrö Volley Masters Şampiyonluğu
2015 – Avrupa Oyunları Şampiyonluğu
2017 – Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 – Avrupa Şampiyonası İkinciliği