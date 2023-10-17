Naz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Naz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Naz ne demek? Naz isminin anlamı nedir?

NAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Naz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Naz isminin ilk anlamı bir şeyi beğenmemek ve şımarmaktır. Sevgilinin kendisine aşık olan kişiye yalvartması da naz olarak nitelendirilir. İsmin üçüncü anlamı ağırdan almak ve sevincini belli etmemektir.

- Naz ismi, işve ve cilve anlamına gelir.

NAZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Naz ismi Farsçadır. Bu yüzden Kuran'ı Kerimde geçmez.