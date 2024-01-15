Nazan Öncel'den hayranlarına kötü haber. Konseri ertelendi

Ünlü isim Nazan Öncel, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Öncel, rahatsızlığı sebebiyle Bursa'da sahne alacağı konserini ertelediğini de belirtti.

BURSA KONSERİ ERTELENDİ

67 yaşındaki Öncel, "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA HASTANEYE KALDIRILDI

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tansiyonu yükselince bayılan Öncel, alelacele hastaneye kaldırılmıştı.

Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" diye konuşmuştu.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olan Öncel, sanatla çok küçük yaşlarda tanıştı. Çocukluğunda 'Acı Tesadüf' filminde rol almak onun sanata olan ilgisini ve bağlarını güçlendirmesine yardımcı oldu. Küçük yaşta gitar, mandolin gibi müzik aletleri çalmayı öğrenen Nazan Öncel, 1975 yılında İzmir Radyosu'nun düzenlediği müzik yarışmasında birinci oldu. Müzik hayatına hızlı bir giriş yapan Nazan Öncel, 22 yaşında birçok müzisyenden daha önce ilk profesyonel albümünü çıkardı. Sözlerini Erdener Koyutürk'e, müziğini ise Özdener Koyutürk'e ait olan "Ben Sana Kulum" ve "Bu Kadere Dayanacaksın" adlı eserleriyle adını çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Gençliğinde yaptığı atılım sayesinde dönemin 'İzmir' sanatçısı olarak birçok yerde adını başarıyla duyurdu.

Nazan Öncel, gençliğinin enerjisi ve müziğe olan tutkusu sayesinde 1980'de "Hırçın Kız" ve 1981'de "Neden" adlı iki şarkı çıkardı. Bu eserler Öncel'in iki özgün bestesiydi ve Eurovision elemelerine katılmasını sağladı. Şarkı Yarışması. Elemelerde ilk 15'e girmesine rağmen çok fazla ilerleyemedi. 1982 yılında babasına ait iki şiir besteleyerek müzik piyasasında yepyeni eserlere imza attı. Nazan Öncel'de başarının adımları bu dönemde açıkça hissedildi. Çalışmaları ve sesi sayesinde televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Çeşitli mekanlarda sahne alan ve çalışmalarıyla adından söz ettiren Nazan Öncel için artık İstanbul serüveni başlamıştı.

Nazan Öncel'in İstanbul serüveni 1986 yılında başladı. Müzik yapmak ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışmak hayatının farklı bir yönünü gösteriyor. Müziği henüz hayatının merkezine koymamış olan Nazan Öncel, o dönemde müziğe yeni başlayan İskender Paydaş ve Melih Kibar'ın da katkılarıyla 2 yıl boyunca stüdyo çalışmalarına devam etti. Albüm çalışmasında yer alan tüm söz ve müziklerin Nazan Öncel'e ait olduğu Bir Hadise Var albümü, başarının gelişini hissettirdi. O döneme damgasını vuran şarkılarıyla müzik dünyasında tanınan bir isim olma yolunda ilerledi.