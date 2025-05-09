Nazan Öncel’den kötü haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel, dün sosyal medya hesabından endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Öncel hastaneye kaldırılarak anjiyo yapıldığını söyleyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANJİYO FASLINA GEÇİLDİ"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Nazan, “Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya “Hayat bir karış” ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" ifadelerini kullandı.