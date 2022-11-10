Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
İşte Atası için toplu taşımada, trafikteki aracını durdurup, yaptığı işi bırakıp 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar...
Karabük- Madenci ve yol inşaatı işçileri ile vatandaşlardan Atatürk’e saygı duruşu...
Bursa- Zeytin toplayan köylü kadınlar da tarlada böyle saygı duruşuna durdu.
Bartın
Antalya
İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı
Adana
İstanbul- Cevizlibağ metrobüs
Karabük- Madenci ve yol inşaatı işçileri ile vatandaşlardan Atatürk’e saygı duruşu
Aydın
İzmir
Ankara
İstanbul
Bursa
Kocaeli
Zonguldak
Gazianatep
Mersin
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