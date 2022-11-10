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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anılıyor. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Galeri Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:51
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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İşte Atası için toplu taşımada, trafikteki aracını durdurup, yaptığı işi bırakıp 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar...

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Karabük- Madenci ve yol inşaatı işçileri ile vatandaşlardan Atatürk’e saygı duruşu...

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Bursa- Zeytin toplayan köylü kadınlar da tarlada böyle saygı duruşuna durdu.

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Bartın

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Antalya

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

10/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Adana

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Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İstanbul- Cevizlibağ metrobüs

12/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Karabük- Madenci ve yol inşaatı işçileri ile vatandaşlardan Atatürk’e saygı duruşu

13/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Aydın

14/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İzmir

15/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Ankara

16/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İzmir

17/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

18/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

19/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İstanbul

20/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Aydın

21/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Bursa

22/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Kocaeli

23/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Zonguldak

24/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İstanbul

25/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Gazianatep

26/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Ankara

27/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Gazianatep

28/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

Kocaeli

29/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

İstanbul

30/31
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur

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