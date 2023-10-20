Nazar otu böyle zayıflatıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BÖYLE ZAYIFLATIYOR

Nazar otu; Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı kolaylaştırabilir.

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, hastalık, besin eksikliği veya rejimle şişmanlığın yavaş yavaş azalması. Fizyolojik zayıflama, beslenme yetersizliğine veya kıtlıktan dolayı bazı besin maddelerinin yokluğuna, veya harcanan enerjinin yiyeceklerden sağlanan enerjiyi aşmasına bağlıdır.

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir.

Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır.

Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz.

Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.