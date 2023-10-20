Nazar otu nefes açmaya iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Nazar otu; Üst solunumda burun ve nefes açar.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir. Bazı durumlarda akciğere bağlı olarak gelişen nefes darlığı, kalp problemlerine ya da tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilir.

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir. Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır. Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz. Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.