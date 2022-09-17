Nazilerin çaldığı Türk miğferi nereden çıktı

2. Dünya Savaşı’nda işgaller, soykırımlar ve tarihi eserleri yağmalaması ile bilinen Nazi Almanyası'nın yağmaladığı Türk miğferi, şimdilerde New York'ta sergileniyor.

Nazilerin yağmaladığı birçok tarihi eser, dünyanın farklı yerlerindeki müzelerde sergilenirken, yağmalanan 1400'lü yıllara ait Türk miğferi de sergilenen eserler arasında.

Euronews’un yazarı Bahtiyar Küçük’ün haberine göre, New York Valisi Kathy Hochul, Nazi yağmasından toplanan eserlerin sergilendiği müzelerde, bu eserlerin tarihi hakkında bilgi verilmesi gerektiğine ilişkin bir yasa imzaladı.

ROTHSCHİLD'E AİT

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergilenen 15. Yüzyıla ait Türk miğferinin, 1938’de Baron Alphonse Mayer Rothschild’e ait olduğu, Yahudi sürgünü sırasında Naziler tarafından yağmalandığı ortaya çıktı.

Miğfer, daha sonra Baron Alphonse Mayer Rothschild’in dul eşine iade edildi ve 1950’de müzeye satıldı.