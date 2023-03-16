16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi Nazi Selamını doğruladı. 'Gerken yapılacak'

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi Nazi Selamını doğruladı. 'Gerken yapılacak'

İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı iddiası büyük tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:10
Takip Et

Nazi selamını doruladılar.

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi Nazi Selamını doğruladı. 'Gerken yapılacak'
+
Aa
-

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi "Nazi Selamı"nı doğruladı ve şu açıklamayı yaptı.
Üsküdar Amerikan Lisesi'nin açıklaması şöyle: 
“1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz.

"TAKİP EDİYORUZ"

Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
1
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
2
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
3
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
4
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
5
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
6
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
7
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
﻿Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.