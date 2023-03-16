Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi Nazi Selamını doğruladı. 'Gerken yapılacak'

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi "Nazi Selamı"nı doğruladı ve şu açıklamayı yaptı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nin açıklaması şöyle:

“1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz.

"TAKİP EDİYORUZ"

Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”