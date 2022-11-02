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46 altyapı futbolcusu hastaneye kaldırıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor’un çeşitli kategorilerindeki alt yapılarında eğitim gören ve öğlen yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 46 altyapı futbolcusu mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 01:59
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Nazilli Belediyespor altyapı oyuncuları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

46 altyapı futbolcusu hastaneye kaldırıldı
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Nazilli Belediyespor altyapısında eğitim gören alt yapı futbolcuları tesislerde hazırlanan öğlen yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetlerinin artması sonucu 46 futbolcu tesislerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan futbolculardan 18’i yapılan tahlillerinin ardından hastaneye yatışı yapılırken, 10’nun gözlem altında, 18’inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tesislere gelerek yemeklerden numune aldı. Yapılacak olan incelemenin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor.

“HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Arkadaşlarımızın öğle yemeği sonrası rahatsızlıkları başlıyor. İlk etapta 13 arkadaşımız geliyor. Diğer etapta diğer arkadaşlarımızın tamamını getirdik. Semptom gösteren arkadaşlarımızın hepsinin yatışları yapıldı. Hiçbirinin hayati tehlikesi söz konusu değil. 

Burada özellikle Nazilli Devlet Hastanesi başhekimimize, doktorlarımıza, sağlık personelimize çok teşekkür ediyoruz. Hızlı ve etkin müdahalede bulundular. 45 arkadaşımız vardı. Bir tane de konaklamasını yapmayan ama öğlen yemeğini tesislerde yiyen bir arkadaşımız vardı. Onun da tedavisi yapılacak. İnşallah bir daha böyle vakalar yaşanmaz. Gerekli tahkikat hem ilgili birimlerce hem de tarafımızca yürütülür. İnşallah neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. (İHA)

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