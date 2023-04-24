Nazilli Belediyespor'a çirkin saldırı. Maç sonu ortalık karıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor ile Nazilli Belediyespor karşılaştı.

Mücadeleyi konuk takım Nazilli Belediyespor 2-1 kazandı.

Maç sonu Nazilli Belediyespor ev sahibi tarafından saldırıya uğradı.

Siyah-beyazlı futbolculara ve teknik heyete yapılan saldırıda futbolcular Cihan Avcu ve Yakup yaralanırken, taraftalar da Nazilli takım otobüsünün camlarını kırdı.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI

Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Mert Caymaz, Nurettin Çağlar’a çift dalarak kırmızı kart gördü.

Sert müdahalenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Bitiş düdüğünün ardından ise saha bir anda karıştı.

Arnavutköylü futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri Nazillili futbolculara ve teknik ekibe tekme ve yumruklarla saldırdı. Siyah-beyazlılar polis koruması eşliğinde soyunma odasına girdi. Olaylar stadyum dışında takım otobüsünün taşlanmasıyla devam etti.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR YÖNETİMİNDEN MAÇ SONU KINAMA

Nazilli Belediyespor yönetimi Arnavutköy Belediyespor maçında yaşanan olaylar sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Sporcularımıza ve teknik direktör Mesut Toros’a yönelik yapılan çirkin şiddeti ve takım otobüsümüze yapılan saldırıyı kınıyoruz. Üzüldüğümüz nokta, otobüsümüze yapılan taşlı saldırıdan çok, saha içinde yaşanmayan hırsın maçın bitiş düdüğünün ardından fiziki saldırıya dönüşmesidir.

Rakip takım sporcularının çirkin saldırısı sadece sporcularımıza değil emniyet güçlerine de olması anlam verilemeyecek türde olup, tüm sorunun da cevabı olmuştur. Sporun barış, kardeşlik ve rekabet ahlakı içinde yapılması her daim kulübümüzün önceliğidir. Bu tip olayların bir daha yaşanmaması temenni ediyor, Arnavutköy Belediyespor camiasına mal etmek istemediğimiz bu üzücü olayla ilgili olarak Arnavutköy Belediyespor Yönetim Kurulu’nun gereğini yapacağına inanıyoruz.”

(DHA)