Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri koruma bölgesi, Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, merkez mahalleler, Samailli, Yaylapınar mahalleleri de gözetim bölgesi olarak karantinaya alınırken, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz İsabeyli Mahallesi'nde çıkan şap hastalığı sebebiyle isimleri açıklanan mahallelerimiz karantina altına alınmıştır. Bu mahallelerimize sığır, manda, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Ayrıca koruma bölgesi içerisinde kalan İsabeyli ve Ocaklı mahallelerimizde, hastalık sonlanıncaya kadar suni tohumlama faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.