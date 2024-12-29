Nazilli Devlet Hastanesi’nde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi

Kaynak: İHA
Nazilli Devlet Hastanesi’nde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi

Nazilli Devlet Hastanesi, Anne-Bebek Dostu Hastane sertifikasını almasının ardından sağlık personelinin emzirme konusunda daha bilinçli ve yetkin hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir "Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" düzenledi.

Nazilli Devlet Hastanesi, Anne-Bebek Dostu Hastane sertifikasını almasının ardından sağlık personelinin emzirme konusunda daha bilinçli ve yetkin hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir "Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" düzenledi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde anne-bebek dostu hastane olarak verilen hizmetlerin güçlendirilmesine ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" düzenlendi. Bebek sağlığının korunması ve annelerin daha bilinçli bir şekilde emzirme süreçlerine destek verilmesinin amaçlandığı eğitimde uzmanlar tarafından verilen teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların emzirme konusundaki bilgi ve becerileri arttırılarak emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Eğitime, Nazilli Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının yanı sıra Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personeli de katıldı.

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